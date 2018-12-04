Muş Valisi Gündüzöz Bulanık'ta

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bulanık ilçesini ziyaret etti.

Beraberindeki Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Bülent Baykal ile Bulanık ilçesine gelen Gündüzöz, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Bulanık Belediyesine Başkan Vekili olarak atanan Uzan'dan ilçe ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Gündüzöz, daha sonra beraberindeki heyetle adliye binasındaki hakim ve savcıları ziyaret etti.

Vali Gündüzöz ve beraberindekiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve esnafı ziyaretlerinin ardından ilçeden ayrıldı.