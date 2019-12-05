Muş Valisi Gündüzöz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Muş Valisi Gündüzöz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

05.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:01
Muş Valisi Gündüzöz AA'nın

Valisi , (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Gündüzöz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek bilgi aldı.

Fotoğrafları yakından inceleyen Gündüzöz, haber, yaşam ve kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" fotoğrafına oy veren Vali Gündüzöz, yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" fotoğrafını seçti.

Vali Gündüzöz, Anadolu Ajansının fotoğraf oylamasına her yıl katıldığını belirterek, "Birbirinden güzel fotoğrafların arasından yılın fotoğrafını 3 kategoride seçmek oldukça zordu. Hepsi birbirinden güzel fotoğraflardı. 3 fotoğrafı seçtim. Çekenlerin eline sağlık." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Muş Valisi Gündüzöz AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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