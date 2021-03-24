Muş'ta şiddetli fırtına nedeniyle 50 evin çatısı uçtu
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Muş'ta şiddetli fırtına nedeniyle 50 evin çatısı uçtu

24.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 24.03.2021 16:39
Muş'ta şiddetli fırtına nedeniyle 50 evin çatısı uçtu

Muş Valisi İlker Gündüzöz, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde 50 evin çatısının uçtuğunu söyledi.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle kent genelinde 50 evin çatısının uçtuğunu söyledi.

Gündüzöz, yaptığı açıklamada, dün gece saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle kent genelinde maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

Can kaybının yaşamadığını ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz köy, belde ve şehirde inceleme ve araştırmalarına devam etmektedir. Şu ana kadar tespitimize göre, kentte 50 evin çatısı uçtu. Köylerde jandarma, AFAD, tarım teşkilatı başta olmak üzere zararı tespit etmeye çalışıyorlar. Bu sayı belki biraz daha artabilir. Devlet olarak her türlü tedbiri almış durumdayız. Fırtına, bazı ağaçların sökülmesine, çatıların uçmasına, hatta bazı konteynerlerin uçarak parçalanmasına neden oldu. Bazı araçlarda da maddi hasarlar söz konusu. Genel olarak Muş'ta ekiplerimiz incelemelerine devam etmekte. "

Vatandaşlardan olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını isteyen Vali Gündüzöz, "Şu anda hayat normal, yağış yok. Muş'ta akşama doğru yer yer yağış bekleniyor. Hatta yüksek kesimlerde yağmurla birlikte karda bekleniyor. Vatandaşlarımızın hem rüzgara karşı hem de kuvvetli yağışa karşı duyarlı ve tedbirli olmasında fayda var. Ekiplerimiz 24 saat esasına göre sahadalar. Çok fazla sıkıntı olmayacak şekilde hasarlar meydana geldi. Vatandaşlarımız rahat olsun, yalnız tedbiri de elden bırakmasınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız

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