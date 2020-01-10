Muş Valisi Gündüzöz, "10 Ocak İdareciler Günü"nü kutladı

10.01.2020 11:38 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:38

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "10 Ocak İdareciler Günü" nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Gündüzöz, mesajında, vatanını en çok sevenin görevini en iyi yapanlar olduğunu belirtti.

Gündüzöz, "Yüce devletimizin ve aziz milletimizin bekası, birliği, dirliği ve refahı uğruna memleketimizin her köşesinde mesai mefhumu gözetmeksizin fedakarca görev yapan tüm meslektaşlarımın 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA