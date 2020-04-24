Muş Valiliğinden İstiklal Marşı klibi
Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün ailesiyle balkonda İstiklal Marşını okuması Vatandaşların balkondan İstiklal Marşını okumasından detay Valiliğin yayımladığı klipten detay Muş Valisi İlker Günüdüzöz'ün konuşması MUŞ - Muş Valiliği, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine, 23 Nisan...
24.04.2020 02:07 | Son Güncelleme: 24.04.2020 02:09
Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün ailesiyle balkonda İstiklal Marşını okuması
Vatandaşların balkondan İstiklal Marşını okumasından detay
Valiliğin yayımladığı klipten detay
Muş Valisi İlker Günüdüzöz'ün konuşması MUŞ - Muş Valiliği, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un daveti üzerine, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, nedeniyle İstiklal Marşı klibi hazırladı.
Kaynak: AA