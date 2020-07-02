Muş Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı Muş Valiliği, son günlerde Vali ve vali yardımcılarının isimlerini kullanarak aradıkları kişilerden yardım talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Muş Valiliği, son günlerde Vali ve vali yardımcılarının isimlerini kullanarak aradıkları kişilerden yardım talep eden dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali İlker Gündüzöz, vali yardımcıları Alper Çifçi ile Kamuran Mustafa Ballı ve Valilik Özel Kalem Müdürü Ahmet Salih Arslan'ın adını kullanarak bazı kişiler tarafından "yardım" adı altında para toplandığı tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu konudaki çağrılara itibar edilmemesi ve anında kolluk kuvveti görevlilerine ihbarda bulunulması istendi.

Kaynak: AA