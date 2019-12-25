Muş Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Haberler » Güncel » Muş Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Haber

Muş Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Muş Valiliği, yetkililerin adını kullanarak yardım adı altında para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

25.12.2019 18:54 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:54
Muş Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

, yetkililerin adını kullanarak yardım adı altında para toplayan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Vali Yardımcıları Alper Çifçi ile Mehmet Kocabey ve Valilik Özel Kalem Müdürü Ahmet 'ın adını kullanarak bazı kişilerce "yardım" adı altında para toplandığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu konudaki çağrılara itibar edilmemesi, anında Emniyet 155 ve Jandarma 156 görevlilerine ihbarda bulunulması gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler