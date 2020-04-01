Muş Valiliği, STK'larla yardım dağıtma protokolünün bulunmadığını duyurdu Muş Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV), hiçbir sivil toplum kuruluşuyla (STK) ortak yardım dağıtma protokolünün bulunmadığını bildirdi.

Muş Valiliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV), hiçbir sivil toplum kuruluşuyla (STK) ortak yardım dağıtma protokolünün bulunmadığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, SYDV'nin bağış talebinin de söz konusu olmadığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sivil Toplum Kuruluşların zaruret içindeki vatandaşlara vakfımız üzerinden yapmak istedikleri bağışlar, kapsam ve miktarı belli olmak kaydıyla mütevelli heyetimizde değerlendirilip, uygun görülenlere vakfımızın belirlediği kurallar ve kişilere yönelik yardımcı olunabilmektedir."

Kaynak: AA