Muş Valiliği'nden bayram klibi
Muş Valiliği tarafından hazırlanan klip Muş Valiliği'nden bayram klibi MUŞ - Muş Valiliği, boş kalan sokak ve caddelerin eşliğinde bayram klibi yayınladı.
24.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 23:52
Muş Valiliği tarafından hazırlanan klip Muş Valiliği'nden bayram klibi
MUŞ - Muş Valiliği, boş kalan sokak ve caddelerin eşliğinde bayram klibi yayınladı.
Vatandaşlara "evde kal" çağrısının yapıldığı klipte, Muş'un boş sokakları, parklar ve caddelerinin drone ile çekilen görüntüleri yer aldı.
Kaynak: AA