Muş Valiliği Güvenlik Korucusu Alım İlanı
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Muş Valiliği Güvenlik Korucusu Alım İlanı

Muş Valiliği Güvenlik Korucusu Alım İlanı
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Muş Valiliği Makamınca duyurudur.

Muş Valiliği Makamınca duyurudur.

Muş Valiliği Merkez İlçe; Belde ve Köylerde (30), Hasköy İlçe Kaymakamlığı sınırları içinde; Belde ve Köylerde (20) olmak üzere, Güvenlik Korucu sayılarının takviye edilmesi maksadı ile toplam (50) Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

İstekliler, bağlı bulundukları İlçe Jandarma Komutanlıklarından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alım Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde, 27 Temmuz 2021 - 20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Muş Valiliği ve Hasköy Kaymakamlığına dilekçe ile müracaat ederek, bağlı bulundukları İlçe Jandarma Komutanlıklarına istenen belgeler ile birlikte teslim edeceklerdir.

İsteklilere ilanen duyurulur.

Kaynak: Habermetre

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