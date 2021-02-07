Muş'un yüksek rakımlı köylerinde tek katlı evler karla kaplandı
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Muş'un yüksek rakımlı köylerinde tek katlı evler karla kaplandı

07.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:38
Muş'un yüksek rakımlı köylerinde tek katlı evler karla kaplandı

Muş'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı köylerde tek katlı evler ve ahırlar, kar altında kaldı.

Muş'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı köylerde tek katlı evler ve ahırlar, kar altında kaldı.

Kentte son günlerde etkili olan yoğun kar ve tipi, kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiledi.

Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki 1850 rakımlı Yukarı Yongalı köyünde kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaşmasıyla tek katlı evler ve ahırlar kara gömüldü.

İş makinelerinin giremediği bölgelerde kendi imkanlarıyla açtıkları patika yolları kullanan köylüler, evlerin çevresinde biriken karı da kürekle temizleyerek dışarı çıkabildi.

Köy sakinlerinden Eyüp Umur, AA muhabirine, yılın yaklaşık 6 ayını kar altında geçirdiklerini, bunun yaşamlarını zorlaştırdığını belirtti.

Evlerin ve müştemilatın karla kaplandığını aktaran Umur, "Köyümüzde evler genellikle tek katlı. Kar çatılara kadar yükselmiş durumda. Köy içinde yürümek çok zor. Zor şartlarda yaşıyoruz. Evlerin çevresini tünel gibi açtık. Buralardan komşularımıza gidebiliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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