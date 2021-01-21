Yüksek kesimlerdeki tek katlı evler kara gömüldü

Muş'ta yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı yerleşim yerlerinde tek katlı evler, kar altında kaldı.

Kentte bir haftadır etkisini sürdüren yoğun kar ve tipi, kırsal bölgelerde yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kar yağışının etkili olduğu Muş'un merkeze 30 kilometre mesafedeki Savaşçılar köyünde, bazı ev ve ağıllar karla kaplandı.

Köyde iş makinelerin giremediği sokakta vatandaşlar, kendi imkanlarıyla açtıkları patika yolları kullanıyor.

Köyün beyaz örtüyle kaplanması kartpostallık görüntüler meydana getirdi. Bazı evlerin damında buz sarkıkları oluştu.

Köy sakinlerinden Sadullah Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın 6 ayını kar altında geçirdiklerini söyledi.

Karla mücadele ekiplerinin yolları her zaman açtığını ifade eden Özdemir, şöyle konuştu:

"Doğuda kar çilesi bitmiyor. Köylerimizde evler tek katlı. Evler ve ağıllar kara gömüldü. Bir haftadan beri yoğun bir kar yağışı var. Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı. Allah yardımcımız olsun. Köyde hayat böyle, zor şartlar altında geçiniyoruz. "

Emrullah Özdemir de köylerine çok fazla kar yağdığını belirterek,"Evlerimiz adeta kar altında kaldı. Bir haftadır kar var. Hayat durma noktasına geldi. Küçükbaş hayvanlarımızı karın üzerinde besliyoruz. Köyümüz yüksek rakımda olduğu için çok kar yağıyor. Bazen 3 metre kar yağdığı oluyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yaldız