Muş'ta, köyde uygulanan 1 günlük 'mutasyonlu virüs' karantinası kaldırıldı
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Muş'ta, köyde uygulanan 1 günlük 'mutasyonlu virüs' karantinası kaldırıldı

13.01.2021 11:38 | Son Güncelleme: 13.01.2021 11:56
Muş'ta, köyde uygulanan 1 günlük 'mutasyonlu virüs' karantinası kaldırıldı

MUŞ'un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde uygulanan 24 saatlik 'mutasyonlu virüs' karantinası, yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanılmayınca kaldırıldı.

MUŞ'un Hasköy ilçesine bağlı Yukarıüçdam köyünde uygulanan 24 saatlik 'mutasyonlu virüs' karantinası, yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanılmayınca kaldırıldı. Sonuçları pozitif çıkan ancak 'mutasyonlu virüs' tespit edilmeyen ve 4 Ocak'ta yurtta karantinaya alınan muhtar Hamit Gülçin (44) ile kızı Gökçe Gülçin'in (19) hastanedeki tedavilerine ise devam ediliyor.

Kent merkezine 35 kilometre uzaklıktaki 405 nüfuslu ve 84 haneli Yukarıüçdam köyü, Hasköy Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Covid-19 yeni varyantına ilişkin pozitif vaka çıkması ve köy içi temas olması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantinaya alındı. Yapılan testlerin sonuçlarının negatif gelmesi üzerine karantina, 24 saat sonra kaldırıldı ve köyün girişinde görevlendirilen jandarmalar ise geri çekildi. Kaymakamlık da açıklamayı siteden kaldırdı.

Covid-19 testleri pozitif çıkan, köy muhtarı ağabeyi Hamit Gülçin ile yeğeni Gökçe'nin 4 Ocak'ta yurtta karantinaya alındıklarını anlatan Muhittin Gülçin, "Çok şükür, sağlık ekiplerince yapılan işlemler sonucunda herhangi bir şeye rastlanmayınca karantina kaldırıldı. Ağabeyim ve yeğenim de mutasyona uğrayan değil normal virüs nedeniyle karantina altında ve sağlık durumları çok iyi. Her ikisi de yarın taburcu edilecek" diye konuştu.

Köy imamı Hasan Aslanpay ise "Köy 24 saatlik bir karantina sürecinde kaldı. Bu karantina sürecinde sağlık ekiplerince yapılan işlemler sonucu bir şeylere rastlanılmayınca 24 saatin ardından karantinamız kaldırıldı. Köyümüzde eskisi gibi yaşama devam ediyoruz. Köyde sosyal mesafe, maske gibi kurallara da dikkat ediyoruz. Cami içinde namaz kılarken özellikle sosyal mesafemize dikkat ediyoruz" dedi.


Muş'ta, köyde uygulanan 1 günlük 'mutasyonlu virüs' karantinası kaldırıldı
Muş'ta, köyde uygulanan 1 günlük 'mutasyonlu virüs' karantinası kaldırıldı
Muş'ta, köyde uygulanan 1 günlük 'mutasyonlu virüs' karantinası kaldırıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami MARAL

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