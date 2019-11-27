Muş'un varto ilçesine kar yağmaya başladı
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Muş'un varto ilçesine kar yağmaya başladı

Muş'un Varto ilçesine kar yağmaya başladıMuş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı.

27.11.2019 19:24 | Son Güncelleme: 27.11.2019 19:27
Muş'un varto ilçesine kar yağmaya başladı

'un ilçesine kar yağmaya başladı

Muş'un Varto ilçesinde etkili olan yağmur, öğleden sonra yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşandı. İlçe merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 2 santimi bulurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 5 santimi geçtiği belirtildi. Yetkililer, kar yağışı ile birlikte vatandaşların ve ekiplerin duyarlı davranmalarını istedi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Muş'un varto ilçesine kar yağmaya başladı
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