MUŞ'UN, VAKA ORANI EN FAZLA DÜŞEN İLLERDEN OLMASI, KENTTEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRDİ
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MUŞ'UN, VAKA ORANI EN FAZLA DÜŞEN İLLERDEN OLMASI, KENTTEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 19-25 Haziran tarihli koronavirüs risk haritasında Muş'un, vaka oranı en fazla düşen illerden olması, kentteki sağlık çalışanlarını sevindirdi.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 19-25 Haziran tarihli koronavirüs risk haritasında Muş'un, vaka oranı en fazla düşen illerden olması, kentteki sağlık çalışanlarını sevindirdi. Muş Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Halk Sağlığı Uzmanı Tamer Üçüncü, Korona ile mücadelede emeğimizin karşılığını aldık. Mücadeleye devam dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen 19-25 Haziran tarihli koronavirüs risk haritasını açıkladı. Vaka oranlarının en fazla düştüğü 5 ilden biri de Muş oldu. Muş'ta bir önceki hafta 100 bin nüfusta 63,73 olan vaka sayısı, alınan önlemler, aşılama çalışmaları ve vatandaşların kurallara uymasıyla 37.46'ya geriledi. Kentte, vaka oranlarındaki düşüş, sağlık çalışanları ve vatandaşları sevindirdi.

Vaka sayılarındaki düşüşte aşılamanın en büyük paya sahip olduğunu belirten Muş Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Halk Sağlığı Uzmanı Tamer Üçüncü, Sağlık Bakanlığımızın son bir haftadaki verilerine göre Türkiye'de en fazla vaka sayısında düşüş yaşanan illerden bir tanesi de Muş oldu. Bu bizi sağlık çalışanı olarak gerçekten sevindirdi, motive edici bir durum. Bizler uzun süredir sahada emek veriyoruz. Bununla ilgili bir netice almak, bizim için gerçekten umut verici. Korona ile mücadelede emeğimizin karşılığını aldık. Mücadeleye devam diye konuştu. Üçüncü, şunları söyledi

Biz bunu sahada tarama yaparak, insanların istediği her an numune vermesini sağlayarak, pozitif vaka çıktığında temaslı olarak ekleyerek, hemen filyasyona giderek, ilaçlarını vererek, gerekli yönlendirmeler ve bilgilendirmeleri yaparak sağladık. Tabi ki buna en büyük destek, uzun süredir yaptığımız aşılamalar oldu. Aşılamalarımızda vatandaşlarımız ikna etmek için sahada gerçekten emek harcıyoruz. Şehir merkezinde kurduğumuz çadırlar olsun, köylere vatandaşlarımızın ayağına kadar gönderdiğimiz ekipler olsun, aile hekimleriyle ortaklaşa yaptığımız organizasyonlar olsun, büyük organize sanayi bölgelerinde yaptığımız aşılamalar olsun, bunlar gerçekten bize katkı sağladı. Bundan sonraki süreçte de bunu sürdürmeye devam ediyoruz.

Koronavirüs ile mücadele noktasında vatandaşların bilincinin arttığını ifade eden Üçüncü, Çünkü gerek yoğun bakımda hastaların yaşadıkları, hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarının anlattıkları, vatandaşların gördükleri ve gözlemledikleri bu hastalığı gerçekten ciddiye almalarını sağladı. Bu durumda insanların gerçekten bizimle iş birliği içerisinde çalışmalarına yardımcı oldu. Bundan sonraki süreçte de inşallah 15 Temmuz'a kadar bu süreci halletmek istiyoruz. Toplumda yüzde 70'e kadar aşılamayı sağlayıp, bu illetten kurtulmayı istiyoruz ifadelerini kullandı.

RANDEVU ALMADAN AŞILARINI OLUYORLAR

Bu arada, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Muş Valiliği önünde kurulan aşı çadırıyla ise vatandaşlar, randevusuz Covid-19 aşılarını olabiliyor. Çadırda aşısını olan vatandaşlardan Halil Atalay, sağlık çalışanlarına teşekkür ederek herkesin bir an önce aşısını yaptırmasını istedi.

MUŞ'UN, VAKA ORANI EN FAZLA DÜŞEN İLLERDEN OLMASI, KENTTEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRDİ
MUŞ'UN, VAKA ORANI EN FAZLA DÜŞEN İLLERDEN OLMASI, KENTTEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRDİ
MUŞ'UN, VAKA ORANI EN FAZLA DÜŞEN İLLERDEN OLMASI, KENTTEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRDİ
MUŞ'UN, VAKA ORANI EN FAZLA DÜŞEN İLLERDEN OLMASI, KENTTEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRDİ
MUŞ'UN, VAKA ORANI EN FAZLA DÜŞEN İLLERDEN OLMASI, KENTTEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRDİ
MUŞ'UN, VAKA ORANI EN FAZLA DÜŞEN İLLERDEN OLMASI, KENTTEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRDİ
MUŞ'UN, VAKA ORANI EN FAZLA DÜŞEN İLLERDEN OLMASI, KENTTEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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MUŞ'UN, VAKA ORANI EN FAZLA DÜŞEN İLLERDEN OLMASI, KENTTEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SEVİNDİRDİ - Haberler
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