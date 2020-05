Muş'un karantinadaki son misafirleri de kentten mutlu ayrıldı Almanya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Türkiye'ye getirilerek Muş'taki yurda yerleştirilen Türk vatandaşları, karantina sürecini sorunsuz geçirmenin mutluluğunu yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü çalışmayla Almanya'dan uçakla Muş'a getirilen 107 Türk vatandaşının Gençlik ve Spor Bakanlığına ait Müştakbaba Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci tamamlandı.

Türk Kızılay Muş Şubesi, AFAD İl Müdürlüğü ve yurt yönetimi tarafından her türlü ihtiyacı karşılanan misafirler, Almanya'dan alınarak Muş'a getirilmelerinden, yurtta en iyi şekilde ağırlanmalarına kadar geçen sürenin sorunsuz tamamlanmasının mutluluğunu yaşadı.

AFAD, Kızılay, Sağlık Müdürlüğü ve yurt yönetiminin yakından ilgilendiği vatandaşlar, kendileri için her türlü imkanı seferber eden devlet yetkililerine teşekkür etti.

"282 kişiyi en iyi şekilde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz"

Muş Gençlik ve Spor Müdürü Emrullah Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecinde yurt dışından getirilen vatandaşları en iyi şekilde ağırlayarak yuvalarına göndermenin gururunu yaşadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde büyük bir koordinasyonun sağlandığını ifade eden Güler, şunları belirtti:

"Bu koordinasyon hizmetteki memnuniyete yansıdı. Ayrılan vatandaşlarımız hizmet kalitesini, kendilerini ev ortamında hissettiklerini her fırsatta ifade ettiler. Her türlü hizmeti ayaklarına götürdük. Fön makinesinden spor aletine kadar her isteklerini yerine getirdik. Sayın Bakanımızın gönderdiği kitapları dağıttık. Etkinlik ve ikramlarımız oldu. Misafirlerin yüzündeki tebessüm ve mutluluk, giderken bizlere dua etmeleri ve Muş'u unutmayacaklarını söylemeleri bizim için gurur vericiydi. Misafirlerimiz yurt bahçesine fidan dikti. Hatıralarını da burada yaşatacağız."

"Evimizdeki konforu burada yaşadık"

Karantina süreci tamamlanan Burak Akçay ise hizmetlerden ve sunulan imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek. AFAD, Kızılay ve yurt personellerine ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Yurtta güzel günler geçirdiklerini anlatan Akçay, şunları kaydetti:

"Yurtta geçen süreç çok güzeldi, memnun ayrılıyoruz. Şimdi evimize gidiyoruz. Aylar sonra onlarla bir araya gelecek olmak güzel bir duygu. Gemide çalışıyorum, 3 ay boyunca karaya adım atmadık. Bu sürecin sonunda ailemizle buluşmak büyük mutluluk. Ülkemizle, devletimizle gurur duyduk."

"Bu kadar hizmet beklemiyorduk"

Almanya'da gemide çalışan Tevfik Avşin, "Burada kaldığımız sürede aile ortamı yaşadık. Kapalı yer gibi değil bir aile, arkadaş ortamı vardı. Bu kadarını beklemiyorduk. Allah herkesten razı olsun. Muş'tan mutlu ayrıldık. İnşallah fırsatımız olursa ailemle gelmek isterim." dedi.

Hakan Bozyel ise karantinada kaldıkları süre boyunca doğum günlerinin kutlandığını, düzenlenen etkinliklerle eğlenceli zaman geçirdiklerini belirtti.

