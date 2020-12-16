Muş'un içme suyu sorunu çözülüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Muş'un içme suyu sorunu çözülüyor

16.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 16.12.2020 11:16
Muş'un içme suyu sorunu çözülüyor

Muş'ta yaşanan içme suyu sıkıntısının giderilmesi için Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafında kentin 7 ayrı noktasında sondaj çalışması başlatıldı.

Muş'ta yaşanan içme suyu sıkıntısının giderilmesi için Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafında kentin 7 ayrı noktasında sondaj çalışması başlatıldı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Sunay Mahallesindeki eski otogar alanında yürütülen sondaj çalışmalarını inceledi.

Asya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, DSİ Genel Müdürlüğünce kentin içme suyu ihtiyacının karşılanması amacıyla yürütülen çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Açılacak kuyularla şehrin içme suyu sorununun büyük ölçüde çözüme kavuşacağını belirten Asya, şunları kaydetti:

"Kentte yaşanan içme suyu sıkıntısını bertaraf etmek adına belediyemizin talebi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde DSİ ekipleri şehrin 7 noktasında sondaj çalışmaları başlattı. Alparslan 2 Barajı'nda Muş'un içme suyu 1. etap yapımı tamamlanıncaya kadar takviye amaçlı açılan sondaj kuyularından temin edilecek. İlk sondaj kuyusu eski otogar bölgesinde yapılmaktadır. Sırayla diğer sondaj çalışmaları devam edecek. 3 ay içerisinde tüm sondajların tamamlanması ve açılacak kuyulardan temin edilecek suyun ana şebeke ve depolara aktarıldığı takdirde Muş'un su sorunu büyük bir oranla çözümlenmiş olacaktır. Alparslan-2 Barajı çok hızlı bir şekilde yürüyen bir proje. Enerji üretimi ile birlikte kent merkezine arıtılmış temiz içme suyu verilecektir. Buradan getirilecek suyla şehrimizin 100 yıllık su sorunu ortadan kalkacaktır. Ben bu müjdeyi vatandaşımıza veriyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

İlgili Haberler

İçme suyu sorunu çözülüyor
İçme suyu sorunu çözülüyor
Başkan Işık: 'Lala Hüseyin Paşa'da yağmur suyu hattı problemi çözüldü'
Başkan Işık: "Lala Hüseyin Paşa'da yağmur suyu hattı problemi çözüldü"
(Drone) İçme suyu ihtiyacının karşılandığı barajda su seviyesi azaldı
(Drone) İçme suyu ihtiyacının karşılandığı barajda su seviyesi azaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Erkan Akçay Mustafa Şentop Fahrettin Altun Selahattin Demirtaş
Magazin Hakan Taşıyan Mustafa Sandal İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Yılmaz Vural Ali Palabıyık Malcolm Thomas
Tüm Haberler S 400 Samsun Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Muş'un içme suyu sorunu çözülüyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 11:19:50. #1.15#
title