Muş'un Gençlik ve Spor Yatırımları İçin Ankara'da Protokol İmzalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Mayıs ayında ilimizde gerçekleştirdiği ziyarette taahhüt ettiği projelerin protokolü imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun Mayıs ayında ilimizde gerçekleştirdiği ziyarette taahhüt ettiği projelerin protokolü imzalandı. Ankara'da düzenlenen protokol törenine Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Başkanı İbrahim Avcı, ilçe ve belde belediye başkanları katıldı. Muş'a yapılacak yatırım ve projelerin konuşulduğu törende Başkan Asya ve Muş heyeti, Muş Belediye meclisince alınan fahri hemşehrilik beratını Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na takdim ettiler.

Kaynak: Habermetre