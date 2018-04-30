Muş'un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun Yıl Dönümü

Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılı, düzenlenen törenle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk anıtına, valilik ve belediye başkanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlayan tören, daha sonra Atatürk Bulvarı Orman İşletme Müdürlüğü hizmet binasının önünde devam etti.

Vali Aziz Yıldırım, 49. Piyade Alay Komutanı Albay Cem Karaoğlu, Belediye Başkanı Feyat Asya, törene katılan öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

"Tarihimizdeki zaferler, bir bütün olarak birbirinin devamıdır." diyen Asya, şöyle devam etti:

"Bu toprağın insanları olarak, tarihin her devrinde kahramanlık destanları yazdık ve bu toprakları hep birlikte vatan edindik. İnancımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle, tarih boyunca eşsiz zaferler kazandık. Anadolu'nun bizden başka hiç kimseye vatan olamayacağını sayısız kere ispat ettik. Unutulmamalıdır ki, topraklarımıza göz diken işgalcilere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi, tarih yolculuğumuzdaki şeref levhalarımızdır."

Konuşmaların ardından halk oyunları ekibi gösterisi ilgiyle izlendi. Daha sonra çeşitli dallarda derece alan öğrencilere ödül verildi.