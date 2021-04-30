Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kentin düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, yayımladığı mesajda, Muş'un Kurtuluş Savaşı'nda tarihin en zor dönemlerinden birini yaşadığını ve vatandaşların bağımsızlık için şanlı bir direniş gösterdiğini belirtti.

Verilen mücadele sayesinde ay yıldızlı bayrağın yeniden dalgalanmasının sağlandığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Bu mücadele neticesinde ay yıldızlı bayrağımızı yeniden dalgalandıran, vatanı uğruna canları pahasına mücadele eden düşmana karşı mertçe mücadele eden gazilerimiz, halkımız ve şehitlerimiz, Anadolu'nun işgal edilemez kutsal bir vatan olduğunu bütün dünyaya kanıtlamışlardır. 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar, milletimiz bu büyük mücadelelerin ve diğer savaşların en başından itibaren düşman kuvvetlerine cesaretle direnerek, illerinin kurtuluşlarını sağlamışlardır. Bu duygu ve düşüncelerle ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyor, tüm hemşerilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum."

AK Parti Muş İl Başkanı İbrahim Avcı da kentin düşman işgalinden kurtarılışının 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Avcı, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimiz, topyekün mücadeleyle vatan topraklarının işgal edilemez olduğunu bütün dünyaya kanıtlamıştır. O gün işgale karşı mücadele edilerek, 30 Nisan, milli mücadele tarihimize altın harflerle yazılan, Muş'umuzun işgalden kurtarıldığı gün olarak tarihteki yerini almıştır. Muş'umuzun işgalden kurtarılışının 104. yılını kutladığımız gün dolayısıyla tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım