Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü Muş Valisi İlker Gündüzöz, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, kentin uçsuz, bucaksız ovaları ve laleleri ile tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun kapısı ve kadim şehir olduğunu belirtti.

Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü gururla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Güdüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"103 yıl önce bugün Muş halkı vatanına, milletine, ay yıldızlı bayrağına, inanç ve değerlerine olan bağlılığını her şeyin üstünde tutmuş, bunu vermiş oldukları onur ve gurur dolu bağımsızlık mücadelesi ile göstermiştir. İnanıyorum ki bizler bu yüksek ruh ve şuura sahip çıktıkça yüreklerimizdeki vatan sevgisi ve aidiyeti daim oldukça, ülkemize yöneltilen her türlü tehdit sonuçsuz kalacak. Aziz milletimiz bu topraklar üzerinde ebediyen özgür ve huzurlu yaşayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle üzerinde yaşadığımız cennet toprakları bizlere vatan kılan başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere semalarımızda al bayrağımız özgürce dalgalansın diye feda-i can eden tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA