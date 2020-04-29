Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, kentin tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.

Milletin vatan sevgisi ve bağımsızlık inancından taviz vermeden ordusuyla tek yürek olmanın verdiği güçle eşine az rastlanır bir kahramanlık örneği sergileyerek hürriyetine sahip çıktığını ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Milletçe şehitlerimizin bize bıraktıkları kutsal emaneti şükranla dolu bir şuurla korumak ve daha yükseklere taşımaktaki kararımız her geçen gün artmaktadır. Tarihimizdeki zaferler, bir bütün olarak birbirinin devamıdır. Bu toprağın insanları olarak, tarihin her devrinde kahramanlık destanları yazdık ve bu toprakları hep birlikte vatan edindik. İnancımızdan ve değerlerimizden aldığımız güçle, tarih boyunca eşsiz zaferler kazandık. Unutulmamalıdır ki, topraklarımıza göz diken işgalcilere karşı verdiğimiz bağımsızlık mücadelesi, tarih yolculuğumuzdaki şeref levhalarımızdır. Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutluyor, şehit ve gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: AA