Muş'un çehresi üstyapı çalışmalarıyla değişiyor

17.10.2019 15:57

Muş Belediyesi altyapı döşemeleri tamamlanan mahallelerde başlattığı yol ve kaldırım yenileme çalışmalarıyla şehri modern bir görünüme kavuşturuyor.



Şehrin tüm mahallelerinde aktif olarak hizmet üreten Muş Belediyesi, kış mevsimi öncesi tüm imkanlarını seferber ederek çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, yer altı şebekeleri yenilenen mahallelerde üstyapı çalışmalarına ağırlık verdi. Tamamlanan yol ve kaldırımlarla mahallenin çehresi değişiyor.



Bir yandan içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının değişiminin yapıldığı Saray Mahallesi'nde diğer yandan üstyapı çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, SSK Caddesi ile Hürriyet Caddesi arasındaki sokaklarda yapılan yol ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Saray Mahallesi Muhtarı Kerem Asi, incelemeler sırasında Başkan Asya'ya eşlik etti. Yetkililerden bilgi alan Başkan Asya, söz konusu bölgede imar planına göre belirlenen ve bir kaçı ulaşıma açılan yolları gezdi. Çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Asya, mahalle sakinlerinin de talep ve önerilerini dinledi. Yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getiren mahalle sakinleri, Başkan Feyat Asya ve ekibine teşekkür etti.



Başkan Asya, incelemeler sırasında karşılaştığı çocuklara da çikolata ikram ederek onlara hayata dair tavsiyelerde bulundu.



Üstyapı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Asya, "Sağlam bir altyapının ardından yapacağımız üstyapı ile şehrimizi modern bir görünüme kavuşturacağımızı her platformda dile getirdik. Şükürler olsun bu söylemimiz ağırlıklı olarak bu yıl hayat buldu. İçme suyu, yağmur suyu, ve kanalizasyon hatları ile birlikte doğalgaz, Telekom ve elektrik hatları da yenilenen cadde ve sokaklarımızda kapsamlı bir şekilde üstyapı çalışmaları yapıyoruz. Altyapı çalışmaları ile sıkıntısını çektiğimiz yerlerin yollarını kaldırımlarını sil baştan yaparak halkımızın hizmetine sunuyoruz. Çalışma sezonunu verimli ve yoğun bir şekilde kullanmanın gayretindeyiz. Hava şartlarını fırsat bilerek çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. İnşallah kış mevsimi öncesi birçok mahallemizin üstyapısını yaparak yeni çehresine kavuşturmuş olacağız" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA