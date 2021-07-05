??Muş'u Simgeleyen Figürler İstasyon Caddesini Renklendirdi ??????
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

??Muş'u Simgeleyen Figürler İstasyon Caddesini Renklendirdi ??????

??Muş'u Simgeleyen Figürler İstasyon Caddesini Renklendirdi ??????
Habermetre - Haberler | Toplum

ORTA REFÜJ YENİ YÜZÜ İLE BÜYÜLÜYOR Üstyapı çalışmaları ile şehrin çehresini değiştiren Muş Belediyesi, İstasyon Caddesinde uyguladığı orta refüj düzenleme projesi ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergaha ayrı bir hava kattı Muş'un içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon...

ORTA REFÜJ YENİ YÜZÜ İLE BÜYÜLÜYOR Üstyapı çalışmaları ile şehrin çehresini değiştiren Muş Belediyesi, İstasyon Caddesinde uyguladığı orta refüj düzenleme projesi ile vatandaşların yoğun olarak kullandığı güzergaha ayrı bir hava kattı Muş'un içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının tamamını yenileyerek devrim niteliğinde bir hizmete imza atan Muş Belediyesi, üstyapı çalışmaları ile şehri yeniden dizayn etmeye devam ediyor. Bu kapsamda kentin en önemli güzergahlarından biri olan İstasyon Caddesinde başlatılan orta refüj düzenleme projesi ilerledikçe yeni yüzü ortaya çıkmaya başladı. Muş'u simgeleyen lale, üzüm gibi figürler İstasyon Caddesini renklendirdi. Fidan dikiminin tamamlandığı orta refüjde, mevsimlik çiçeklerin bırakılacağı beton saksıların ve korkulukların montajları devam ediyor. Önümüzdeki günlerde tamamlanması planlanan proje ile şehrin en önemli caddelerinden biri olan İstasyon Caddesi yeni güzüne kavuşmuş olacak. Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, "İlimizin yer altı hatlarının tamamını yenileyerek ciddi bir eksikliği ortadan kaldırırken, bundan sonra üstyapıda yapılacak hizmetlerin de daha sağlam ve kalıcı olmasını sağladık. Altyapı projesi sonrası üstyapı alanında yaptığımız çalışmalarla şehrimizi yeniden şekillendirmeye başladık. Bir yandan cadde ve sokakların asfalt, kaldırım ve aydınlatmalarını yaparken diğer taraftan görsel projelere ağırlık verdik. İstasyon Caddemizdeki orta refüj düzenleme çalışmamızda bu projelerden biridir. Sezon başında uygulamaya başladığımız proje gün yüzüne çıkmaya başladı. İlimize güzel bir estetik kazandıracak olan projemiz devam ediyor. Kısa bir sürede tamamlayacağımız çalışma sonunda güzel bir eseri de halkımızın hizmetine sunmuş olacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Müge Anlı Ajda Pekkan Ebru Gündeş
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
??Muş'u Simgeleyen Figürler İstasyon Caddesini Renklendirdi ?????? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 19:14:59. #1.16#

title