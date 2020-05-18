MUŞ Türk Kızılay'ı Varto'da 250 aileye yardım ulaştırdı Türk Kızılay'ı Varto'da 250 aileye yardım ulaştırdıTÜRK Kızılay'ı, koronavirüs önlemleri ve ramazan ayı nedeniyle Muş'un Varto ilçesinin 99 köy ve 50 mezrasında, maddi durumları iyi olmayan dul ve yetimlere gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılay'ı Varto'da 250 aileye yardım ulaştırdı

TÜRK Kızılay'ı, koronavirüs önlemleri ve ramazan ayı nedeniyle Muş'un Varto ilçesinin 99 köy ve 50 mezrasında, maddi durumları iyi olmayan dul ve yetimlere gıda yardımı yaptı.

Türk Kızılay'ı, Muş'un Varto ilçesinde ramazan ayı ve koronavirüs pandemisi nedeniyle gıda kolisi dağıttı. İlçedeki 99 köy ve 50 mezraya ulaşan ekipler, ihtiyaç sahiplerini bayram öncesi sevindirdi. Türk Kızılay Genel Müdürlüğü tarafından Muş'un Varto İlçe Kızılay Başkanlığı'na gönderilen gıda kolileri, 250 haneye tek tek götürülüp, teslim edildi. Varto Kızılay Şube Başkanı Hamza Sezgin Yonat, "Varto'nun 99 köyü ve 50 mezrasında maddi durumu iyi olmayan dul ve yetimlere gıda kolilerini teslim ettik. Zaman zaman 2000 rakımlı karlı dağları bile aşmak zorunda kaldık. Bundan sonra da bayramda giyim yardımı dağıtmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Eşinin vefat etmesi nedeniyle 2 kız çocuğu ile birlikte Aşağı Alagöz köyünde yaşayan Aycan Çelik (50), Kızılay'a teşekkür ederek, "Allah devletimize zeval vermesin" dedi.

Kaynak: DHA