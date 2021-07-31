Muş TSO'dan vatandaşlara "aşı olun" çağrısı
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Muş TSO'dan vatandaşlara "aşı olun" çağrısı

Muş TSO'dan vatandaşlara 'aşı olun' çağrısı
Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Muş Ticaret ve Sanayi Başkanı Erdal Koç, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Muş Ticaret ve Sanayi Başkanı Erdal Koç, vatandaşlara aşı olmaları çağrısında bulundu.

Koç, yaptığı açıklamada, tüm üyelerinin aşı konusunda duyarlılık göstermesi gerektiğini söyledi.

Aşının toplumsal bir sorumluluk olduğunu belirten Koç, şunları kaydetti:

"Özellikle işverenlerin yaşadığı sorunlar gün gibi ortada. Üretimin durma aşamasına geldiği, personelin kısa çalışma dönemi yaşadığı bu günlerin bir daha geri gelmesini istemiyoruz. Salgından en az şekilde etkilenmek için başından beri ne gerektiyse yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Şimdilik bu salgınla mücadelenin en önemli ayağı aşı. Üyelerimizin bu hassasiyeti göstereceğine inanıyorum. Aşılarımızı olalım ve ekonomimize katkı sağlamaya devam edelim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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