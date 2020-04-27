Muş TSO'dan ihtiyaç sahiplerine yardım Muş Ticaret ve Sanayi Odası, Malazgit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası, Malazgit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımında bulundu.

Hazırlanan yardım paketleri, Muş Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Üyesi Abdullah Yoldaş'ın da katıldığı çalışmayla evlerinden çıkamayan vatandaşlara dağıtıldı.

Yoldaş, yaptığı açıklamada, oda olarak Muş ve ilçelerinde ihtiyaç sahiplerine ramazan nedeniyle yardımda bulunduklarını söyledi.

Yardımları genellikle koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlara yaptıklarını belirten Yoldaş, "Devletimiz de koronavirüs ile mücadele kapsamında yardımlarını sıklaştırdı. Bizler de oda olarak buradan tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu salgını en kısa zamanda el birliği ile atlatırız." dedi.

Kaynak: AA