Muş TSO Başkanı Koç'tan "Muş'ta kazandığını Muş'a harca" çağrısı

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erdal Koç, farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş insanlarının mevduatlarını kentte değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Koç, yaptığı yazılı açıklamada, seçildikleri günden bu yana üyelerinin ve esnafın sorunlarını ilgili mercilere iletmeye özen gösterdiklerini aktardı.

"Muş'ta kazandığını Muş'a yatırım olarak geri kazandır" sloganını ilke olarak belirlediklerini vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Bu ilke doğrultusunda esnafımızın, üyelerimizin, yatırımcılarımızın tüm konulardaki görüşlerini her kesimle paylaştık ve paylaşmaya da devam ediyoruz. Üye ve esnaflarımızın sorun ve sıkıntılarından biri de nakit ve finansman sorunu. Bu konularla ilgili olarak ilimizdeki kamu ve özel bankalar ile görüşmeler sağladık ve kısmen de olsa sonuçlarını aldık. Bu şehrin gelişimi güçlü yarınlara hazırlanabilmesi için herkese, her kesime ihtiyacımız var. Halkımızdan kente sahip çıkmalarını istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım