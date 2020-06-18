MUŞ Toy kuşları, Muş Ovası'nı mesken tuttu
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MUŞ Toy kuşları, Muş Ovası'nı mesken tuttu

Toy kuşları, Muş Ovası'nı mesken tuttuTÜRKİYE'nin önemli göç güzergahlarından biri olan Muş Ovası, yazın gelmesiyle birlikte toy kuşlarına ev sahipliği yapmaya başladı.

18.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:16

Toy kuşları, Muş Ovası'nı mesken tuttu

TÜRKİYE'nin önemli göç güzergahlarından biri olan Muş Ovası, yazın gelmesiyle birlikte toy kuşlarına ev sahipliği yapmaya başladı. Nesli tükenme tehlikesinde olan kuşlar, tarlalarda yuva yaparak kuluçkaya yatıyor.

Yaşam alanlarının bozulması ve yasa dışı avcılık nedeniyle nesli tükenme tehlikesi altında olan toy kuşları, havaların ısınmasıyla birlikte endemik bitki açıdan zengin Muş Ovası'na geldi. Muş Ovası'nda sayıları yaklaşık 20 ile 40 arasında değişen kuşlar, buğday, arpa ve yonca tarlalarında oluşturdukları yuvalarında kuluçkaya yatıyor.

Ovadaki Yeşilce Mahallesi'nde çiftlik işleten Haluk Dizdaroğlu, "Bundan 20 yıl önce Muş Ovası'nda sürüler halinde gezen göçmen toy kuşlarının sayıları bilinçsizce yapılan av sebebiyle azalmaya başladı. Şimdi ovada 20 ile 30 toy kuşu görüyoruz. Yuvalarda 2'şer adet yumurta var. Bizde yumurtalardan yavru toy kuşları çıkıncaya kadar bu alanlarda çalışma yapmayacağız, oraları koruma altına alacağız" dedi.

İLAÇLAMAYI DURDURDU

Merkeze bağlı Tabanlı köyünde çiftçilik yapan Erkan Bağlı ise buğday tarlasında yabancı otla ilaçlama mücadelesi yaparken, toy kuşunun havalandığını söyledi. Kuşun yuvasında 2 yumurta gördüğünü söyleyen Bağlı, yuvayı koruma altına aldığını ve ilaçlamayı durdurduğunu belirtti.

MUŞ Toy kuşları, Muş Ovası'nı mesken tuttu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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