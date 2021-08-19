Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Koç, Malazgirt'te üyelerin taleplerini dinledi

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Erdal Koç, Malazgirt ilçesinde esnafı ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Erdal Koç, Malazgirt ilçesinde esnafı ziyaret etti, taleplerini dinledi.

Muş TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Başkan Koç ve Genel Sekreter Hanifi Aydar ile Malazgirt ilçesinde yatırım ve istihdama katkı sağlayan üyelerle bir araya geldi.

Yönetim Kurulu olarak göreve geldikleri günden bu yana tüm üyelerin taleplerini dinlediklerini belirten Aydar, her zaman üyelerin sorunlarını dinleyip çözüm üretmeye çalıştıklarını aktardı.

Malazgirt'in tarihi öneme sahip ilçelerden biri olduğunu ifade eden Aydar, "Burada çok zor şartlar altında faaliyet gösteren üyelerimiz hem ekonomiye hem de istihdama katkı sunuyor. Dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlayan müteşebbislerimizin, ticaret erbaplarımızın ne sorunu varsa çözümü için mücadele etmeye, bunları ortadan kaldırmaya azami gayret göstereceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım