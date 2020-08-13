Muş Tarım ve Orman Müdürü Aydın, besicileri ziyaret etti Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, yayladaki besici ve berivanları (süt sağan kadınlar) ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, yayladaki besici ve berivanları (süt sağan kadınlar) ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

İl merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Ağartı köyüne giden Aydın, köy muhtarı Kutbettin Sönmez ile yaylada besici ve süt sağan kadınlarla bir araya geldi.

Hayvan sahiplerinin yaşadıkları sorun ve taleplerini dinleyen Aydın, AA muhabirine, Ağartı köyünde 300 besicinin 40 bin küçükbaş hayvanının mera ve yaylada otlatıldığını söyledi.

Coğrafi yapısı ve geniş meralara sahip olması nedeniyle Ağartı köyünün küçükbaş hayvan yetiştiriciliği alanında oldukça elverişli olduğunu belirten Aydın, şöyle konuştu:

"Muş daha çok tarım ve hayvancılıkla öne çıkan bir ilimiz. Bu köyümüzde küçükbaş çok fazla olduğu için hayvan sahipleri sonbaharı sıcak bölgelerde geçirmek için Diyarbakır, Batman, Gaziantep, Siirt ve Mardin gibi illere gidiyor. Burayı yazın yayla olarak kullanıyorlar. Vatandaşlarımız burada huzur ve güven içinde sütünü, yününü, peynirini ve yağını üretiyor. Bu ürünü satan besicilerimiz yaklaşık olarak 20 milyon lira köyün ekonomisine katkı sağlıyor. Köyümüzde her yıl özellikle küçükbaş hayvan artmakta."

Devam eden Kovid-19'a rağmen hayvancılıkta üretimin artarak devam ettiğini aktaran Aydın," Bakanlığımızca yürütülen başarılı çalışmalar sayesinde, ilimizde küçükbaş hayvan sayısında her yıl düzenli bir artış sağlanıyor. Bakanlığımız besicilerimize koyun başına 25 lira destek veriyor." diye konuştu.

Köy muhtarı Kutbettin Sönmez de köyünde yaklaşık 40 bin küçükbaş hayvanın olduğunu kaydederek, "Köyün geçim kaynağı tamamen hayvancılıktır. Kadınlar tarafından kilometrelerce yol giderek koyunları sağıyorlar. Elde edilen süt, peynir, yağ, yün ve kuzuyu satarak geçimini sağlıyorlar. Besicilerimiz sonbaharda hayvanlarını sıcak bölgelere götürmek zorunda kalıyor. İlkbaharda ise köye dönüş yapıyor." dedi.

Kaynak: AA