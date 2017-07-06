Muş'tan Kısa Kısa

Muş Valisi Aziz Yıldırım, kurum amirlerini makamında kabul etti.





Valiler Kararnamesi ile Muş Valiliğine atan Yıldırım, kurum amirlerini makamında kabul ederek, kamu yatırımları ve projeler hakkında bilgi aldı.



Yıldırım, kurumlarda görevli personelin vatandaşın sorun ve taleplerine çözüm odaklı ve sosyal devlet anlayışı çerçevesinde hizmet vermesi konusunda talimat verdi.



Vali Yıldırım, "Çok kıymetli mesai arkadaşlarım, idareci olarak kamu hakkını korumak ve kamu kaynaklarını doğru kullanmada birinci derecede sorumlu olduğunuzu unutmayın. Hepimizin amacı vatandaşlarımızın talep ve sorunlarına en kısa sürede çözüm üretmek ve devletimizin şefkatini en iyi şekilde yansıtmaktır. Ziyaretinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



- Temmuz ayı meclis toplantısı



Muş Belediyesi, Temmuz ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya'nın başkanlığında yapıldı.



Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasının yapan Asya, Haziran ayında yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.



Asya, toplantıya katılan vatandaşların taleplerini dinledi.



Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesiyle devam etti.