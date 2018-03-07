Muş'tan Hatay'a "Vicdan Konvoyu"

Muşlu kadınlar, Suriye'deki hapishanelerde insanlık dışı uygulamalara maruz kalan 6 bin 736 kadına dikkat çekmek için "Vicdan Konvoyu" ile Muş'tan Hatay'a gitmek için yola çıktı.

Muş Belediyesi önünde bir araya gelen 28 kadın, Suriye'deki hapishanelerde insanlık dışı uygulamalara maruz kalan 6 bin 736 kadın için tek yürek oldu. Buradan otobüsle Urfa'ya geçecek olan kadınlar, oradaki büyük konvoya katılarak, yarın Hatay'da yapılacak olan basın açıklamasına katılacaklar.

Konu hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan konvoy sorumlusu Gülsüm Akman, Suriye'deki hapishanelerde bulunan 6 bin 736 kadına destek olmak istediklerini söyledi. Akman, "2011 yılından beri Suriye'de olan savaşta mazlum kadınların hapishanelerde olmasından dolayı buradan Hatay'a kadınlarımıza destek vermek için gidiyoruz. Amacımız oradaki kadınların sesini duyurabilmek, onların biran önce hapishanelerden çıkabilmesi, oradaki çocuklarımızın oradan hayırlı bir şekilde istiyoruz. Şu anda 28 kadınla Hatay'a gidiyoruz, yarın akşam inşallah geri döneceğiz. Buradan Urfa'ya gideceğiz orada büyük konvoya katılıp Hatay'a gideceğiz. Hatay'da basın açıklamamız bittikten sonra çıkıp geri geleceğiz. Oradaki asıl amacımız Suriye'de tutuklu olan 6 bin 736 tane kadının sesini duyurabilmek" dedi.

Yapılan açıklamanın ardından, kadınları taşıyan otobüs Hatay'a gitmek üzere yola çıktı. - MUŞ