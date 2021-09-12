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Muş'tan büyük şehirlere kuzu sevkiyatı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Muş'tan büyük şehirlere kuzu sevkiyatı

Muş'ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, bu yıl yetiştirdikleri 500 bin kuzudan 250 binini büyük şehirlere göndererek et ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Muş'ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, bu yıl yetiştirdikleri 500 bin kuzudan 250 binini büyük şehirlere göndererek et ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığına sahip Muş'ta, bu yıl anaç koyunlardan yaklaşık 500 bin kuzu elde edildi. Temmuz ayından bu yana büyükşehirlere sevki yapılan kuzulardan kent ekonomisine 190 milyon lira katkı bekleniyor. Sevkiyatlarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nimet Salkım, kentte küçükbaş hayvancılığın iyi durumda olduğunu ve daha fazla gelişimin yaşandığını söyledi. Kent genelinde 1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı olduğunu ifade eden Salkım, "Bu yıl içerisinde 500-550 bin arasında kuzu elde etme hedefimiz vardı. Yaklaşık 500 bine yakın kuzu elde ettik. Kuzu satışlarımız Haziran ayı itibariyle başlatılmıştır. 250 bin erkek kuzuyu ayırıp bunları yıl içerisinde satıyoruz. Kuzuları Diyarbakır, Gaziantep, Adana illerine sevk ediyoruz. Yıllık ortalama kuzu satışlarından 190 milyona yakın bir kazanç sağlanıyor. Bu da ilimiz ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Hayvancılık sektörü şu an iyi bir noktada" dedi.

Muş'ta hayvan yetiştiriciliği yaptığını belirten besicilerden Ziver Rençber ise bu yıl 300 kuzuyu Adana, Gaziantep ve Diyarbakır'a sevk ettiğini ifade etti. - MUŞ

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Haber: Muş'tan büyük şehirlere kuzu sevkiyatı - Haberler Ekonomi
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