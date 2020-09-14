Muş'tan büyük şehirlere kuzu sevkiyatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Muş'tan büyük şehirlere kuzu sevkiyatı

Muş'ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, yetiştirdikleri kuzuları büyük şehirlerin et ihtiyaçlarını karşılamak için tırlarla sevk ediyor.

Muş'tan büyük şehirlere kuzu sevkiyatı
14.09.2020 08:59 | Son Güncelleme: 14.09.2020 09:03

Muş'ta hayvancılık yaparak geçimini sağlayan besiciler, yetiştirdikleri kuzuları büyük şehirlerin et ihtiyaçlarını karşılamak için tırlarla sevk ediyor.

Sevkiyatı yapılan kuzularla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Nimet Salkım, Muş'ta küçükbaş hayvancılığın iyi durumda olduğunu söyledi. Küçükbaş hayvan varlığının 1 milyon 200 bin civarında olduğunu ifade eden Salkım, "Hayvancılık bizim hayatımızda önemli bir yere sahip. Özellikle pandemi döneminde küçükbaş hayvan eti tüketimi önemli bir rol alıyor hayatımızda. Muş'ta kuzu satışlarımız 8 ve 9'uncu ayda başlamaktadır. Ortalama olarak yıllık 250 bin civarında kuzu satışı yapıyoruz. Kuzularımızı buradan Diyarbakır, Gaziantep ve Adana'ya göndermekteyiz. Satışa gönderilen kuzularımız genellikle 7-8 aylık hayvanlar. Ortalama olarak bir kuzumuzun canlı olarak ağırlığı 45-55 kilogram arasında değişiyor. Kuzular buradan kesim için gönderiliyor, besiye alınmıyor. Küçükbaş hayvan etine özen göstermemiz lazım" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Jens Stoltenberg Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Acun Ilıcalı Gonca Vuslateri İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Erol Bulut Metin Oktay Sergen Yalçın Oghenekaro Etebo
Daha Fazla Çocuk Milli Ankara Antalya
Şu an buradasınız: Muş'tan büyük şehirlere kuzu sevkiyatı - Muş
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 09:05:39. #1.14#
title