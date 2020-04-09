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Muş'tan Bursa'ya kardeşlik eli

Muş'un Bulanık ilçesinden gelen hayırsever vatandaşlar, Bursa'da bin 500 aileye erzak yardımı yaptı.

09.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:46
Muş'tan Bursa'ya kardeşlik eli

Muş'un Bulanık ilçesinden gelen hayırsever vatandaşlar, Bursa'da bin 500 aileye erzak yardımı yaptı. Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği (TÜMBULSEVDER) tarafından hazırlanan bin 500 erzak paketi, zor durumdaki bin 500 aileye ulaştırıldı.

Tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsüne karşı zor durumda kalan ve yardıma muhtaç bin 500 aileye Türkiye Bulanıklılar Eğitim Kültür ve Sevgi Derneği (TÜMBULSEVDER) tarafından erzak yardımı yapıldı. Devletin almış olduğu tedbirler çerçevesinde kurallara uygun ve devletin yapmış olduğu yardımlara ek destek olarak bu şekilde bir kampanya başlattıklarını belirten TÜMBULSEVDER Genel Başkanı Selahattin Turhan, "Dünyada ve Türkiye'de baş gösteren virüsle mücadelede devletimizin yardımlarının yanında, bu konudaki hassasiyeti yanında bizlerde sivil toplum kuruluşları olarak bir nebze olsun üzerimize düşen sorumluluk gereği yardıma muhtaç vatandaşlarımıza erzak yardımı yaparak bu görevi yerine getirmiş bulunuyoruz. Dernek olarak farkındalık oluşturmaya devam ediyoruz. Bugün dünyayı kasıp kavuran virüsle mücadelede Türkiye olarak iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Biz de arkadaşlarımızla birlikte yine tedbir ve kurallara uyarak, sosyal mesafeye dikkat ederek bu hizmeti devam ettiriyoruz. Toplamda bin 500 koli ile bu yardımları dağıtıyoruz. Bundaki amacımız bir sevgi toplumunun oluşturulması ve yardıma muhtaç olan vatandaşlarımızın yanında bir duruş sergileyebilmek. Bu noktada görevimizi yerine getirme gayreti sağlıyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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