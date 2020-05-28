Muş'taki yaylalar besicileri ağırlamaya başladı
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Muş'taki yaylalar besicileri ağırlamaya başladı

- Muş'taki yaylalar besicileri ağırlamaya başladı Çetin geçen kış mevsiminden sonra besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte zorlu yolculuğun ardından Muş'un yaylalarına dönmeye başladı.

28.05.2020 10:16 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:21

- Muş'taki yaylalar besicileri ağırlamaya başladı

MUŞ - Çetin geçen kış mevsiminden sonra besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte zorlu yolculuğun ardından Muş'un yaylalarına dönmeye başladı.

Muş'ta besicilik yaparak geçimlerini sağlayan hayvan sahipleri, otlamaları için sıcak şehirlere götürdükleri hayvanlarıyla dönüş yoluna geçti. Yılın 6 ayını Diyarbakır, Şanlıurfa ve Batman'da geçiren besiciler, Ramazan Bayramı'nı da hayvanlarıyla birlikte yolda geçirdi. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde kiraladığı otlak alana kasım ayı başında 600 koyunu ile giden besici Ebedin Özdemir, 6 ayın ardından yaklaşık 20 gün yol yürüdükten sonra Üçevler bölgesine ulaştıklarını söyledi. Koyunlarını Üçevler köyüne ait yaylalara getirdiğini belirten Özdemir, "Biz besicilik yaparak geçimimizi sağlıyoruz. Hayvancılık yapmak çok zor ama geçim kaynağımızdır. Bu açıdan bütün zorluklara katlamak zorundayız" dedi.

Muş'ta kışın çok fazla kar yağdığı için hayvanlara yaklaşık 6 ay süre ile ot ve saman vermek zorunda kaldıklarını belirten Özdemir, "Bu açıdan hayvanlarımızın beslenebileceği alanları iyi seçmek zorundayız. Doğu Anadolu Bölgesi yazın hayvancılık açısından çok elverişli, kışın ise burada soğuk ve yoğun kar yağışı olduğu için zor" ifadelerini kullandı.

Zorlu yürüyüşte geceleri dinlendiklerini, gündüzleri ise sürekli yürüdüklerini anlatan Özdemir, "Şu anda Güneydoğu'da havalar çok sıcak. Hayvanlarımız buradaki serin havaya ve yeşilliğe alıştığı için idare etmiyor. Onun için sıcak havaların başlamasıyla birlikte dönmeye başladık" diye konuştu.

Sürü çobanlığı yaparak geçimini sağlayan Arda Özdemir de, Güneydoğu'da sıcakların başlamasıyla birlikte Muş'a dönüş yaptıklarını belirterek, "Zorlu yolculuğumuzun ardından ancak 20 gün sonra Üçevler kırsalına ulaştık. Çünkü sadece gündüz yürüyoruz. Burada kısa süre mola verdikten sonra yaylaya çıkacağız. Şu anda yaylaların bir bölümü hala karla kaplı" şeklinde konuştu.

Muş'taki yaylalar besicileri ağırlamaya başladı

Kaynak: İHA

Manşet

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