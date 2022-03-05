Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Haberler

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Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

AA, İbrahim Yaldız - Güncel
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Muş'taki uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Muş'ta özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

MUŞ (AA) - Muş'ta özel harekat polislerinin de katılımıyla uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 28 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 255,85 gram esrar, 2,91 eroin, 218,6 gram sentetik uyuşturucu ve 4 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

AA / İbrahim Yaldız - Güncel

Özel Harekat, Uyuşturucu, 28 Şubat, Muş, Güncel, Haberler

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