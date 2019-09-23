Muş'taki terör operasyonu

23.09.2019 19:38

Muş'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 11-12 Eylül'de gerçekleştirilen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda çok sayıda mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalarda Muş'un güneyi Şenyayla bölgesinde 11-12 Eylül'de Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve komando birliklerince yakın hava destekli "Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Serdal Uyanık 2019/314" operasyonu gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile ölü ele geçirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle kalaşnikof piyade tüfekleri, kalaşnikof piyade tüfeği şarjörleri ve şarjör kütüklükleri, çok sayıda silah mühimmatı, el bombaları, el dürbünleri ve dürbün lensleri, güneş paneli, çok miktarda gıda malzemesi ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir."

Açıklamada, halkın huzur ve güvenliği için her türlü şartlarda terör örgütünün faaliyetlerinin tespitine yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: AA