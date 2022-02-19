Muş'taki köy yollarında 3 metreyi aşan karla mücadele - Haberler
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Muş'taki köy yollarında 3 metreyi aşan karla mücadele

AA, Sabri Yıldırım - Güncel
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Muş'taki köy yollarında 3 metreyi aşan karla mücadele

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunu genişletmek için yer yer 3 metreyi aşan karla mücadele ediyor.

MUŞ (AA) - Muş İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı Üçevler grup köy yolunu genişletmek için yer yer 3 metreyi aşan karla mücadele ediyor.

Kentte bir hafta kardan kapanan köy yolları, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Ekipler, açılan yolları genişletmek için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Kente bağlı 10 köy ve 21 mezraya ulaşımın sağlandığı grup köy yolunda genişletme çalışması yapan ekipler, tipi nedeniyle yer yer 3 metreyi aşan kara karşı mücadele veriyor.

İş makinesi operatörü Mithat Yakışan, yaptığı açıklamada, tüm zorluklara rağmen köy ve mezra yollarını ulaşıma açmaya çalıştıklarını belirterek, "Tipi ve fırtına nedeniyle açtığımız yollar kapanıyor ama biz yine yolları açıyoruz. Şu anda yollarımızın tamamı ulaşıma açıktır, genişletme çalışması yapıyoruz. Bazı yerlerde 1 kilometrelik yolu, tipi ve fırtına nedeniyle çok zor koşullarda uzun sürede ulaşıma açabiliyoruz." diye konuştu.

AA / Sabri Yıldırım - Güncel

Fırtına, Muş, Güncel, Haberler

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