Köy okulunda 'Bilim Fuarı Sergisi' düzenlendi

MALAZGİRT, MUŞ (AA) - Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Nurettin Köyü Ortaokulu'nda TÜBİTAK Bilim Fuarı Sergisi açıldı.

Nurettin Köyü Ortaokulu öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını tanıttığı serginin açılışını Malazgirt Kaymakam Yiğit Yaşar Demirer, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve öğretmenler yaptı.

Kaymakam Demirer, organizasyonda emeği geçen okul yönetimine, projelerin gerçekleştirilmesine katkı sağlayan öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, bu gibi proje ve çalışmaların daha da ileriye taşınıp ilçeyi en iyi şekilde temsil etmesini temenni etti.

TÜBİTAK tarafından desteklenen 4006 Bilim Fuarı proje yürütücüsü fen bilimleri öğretmenleri de bu tür proje faaliyetlerinin öğrencilerin bilimsel düşüncelerini geliştirdiğini ve bu bilim fuarını geleneksel hale getireceklerini ifade etti.