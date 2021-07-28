Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu
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Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu

Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin oturma eylemi devam ediyor.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan annelerin oturma eylemi devam ediyor.

Aylardır HDP Muş İl Başkanlığı önünde oturan annelerin eylemi sonuç vermeye başladı. Geçtiğimiz hafta bir annenin evladına kavuşması, nöbete devam eden annelere umut oldu. Parti binası önünde çocuklarının kaçırılmasını protesto eden aileler; "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak tepki gösterdi.

"EYLEMİMİZ SONUÇ VERDİ, BİR ANNE EVLADINA KAVUŞTU"

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan annelerden Şahinaz Özcan, aylardır eyleme devam ettiklerini ve çocukları gelene kadar eyleme devam edeceklerini söyledi. Geçen hafta bir gencin gelip polise teslim olduğunu anımsatan Özcan, "Biz o çocuğun teslim olmasından çok umutlandık. İnşallah bizim çocuklarımız da gelir umudumuz olur. Allah devletimizden, polisimizden razı olsun bize yardımcı oluyorlar. Umarım bizim oğlumuzda bizi burada eylem yaparken görüp gelir. Biz oğlumuzu bekliyoruz. Geçen hafta bir genç annesini eylem yaparken görüp teslim oldu. Buradaki eylemimiz sonuç verdi" dedi.

"SON ÇOCUK DAĞDAN İNİNCEYE KADAR EYLEME DEVAM EDECEĞİM"

Oğlu 2014 yılında dağa kaçırılan annelerden 65 yaşındaki Gülbahar Teker ise "Burada eyleme devam ediyorum, korkmuyorum. Bir çocuk gelip teslim oldu sanki bütün çocuklar teslim oldu gibi sevindik. Bir çocuk dağda kalıncaya kadar eyleme devam edeceğim. Ne PKK'dan, ne de HDP'den korkmuyorum. Muhammet oğlum gel devlete teslim ol. Ceza yok. Devlet güçlüdür. Burada seni bekliyorum. Eylemimiz sonuç verdi ve çok şükür bir çocuk geldi. O gelen çocuk sanki benim çocuğum. Fark eden bir şey yok" diye konuştu.

Anne Gülbahar Terek, yaptığı konuşmanın ardından gözyaşlarına boğularak HDP binasına yürüdü. Anne Teker'i, polisler güçlükle sakinleştirdi. Gözyaşları arasında HDP'ye lanet okuyan anne, oğluyla birlikte oturduğu merdivenlerde 'kahrolsun HDP, kahrolsun PKK' sloganı attı.

(Uğur Ulu/İHA)

Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu
Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu
Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu
Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu
Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu
Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu
Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu
Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu
Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu
Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu
Muş'taki ilk evlat buluşması, HDP önünde eylem yapan annelere umut oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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