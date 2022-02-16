Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 27'ye yükseldi

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta evlat nöbeti tutan, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin sayısı 27'ye yükseldi. 14 yaşındayken 1999 yılında kaçırılan oğlu Emrah için eyleme katılan baba Şefik Mutlu, "O gelene kadar eylemdeyim" dedi.

Muş'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin eylemi devam ediyor. Her hafta çarşamba günleri HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan ailelerin sayısı, bir ailenin daha katılımıyla 27'ye yükseldi. 44 haftadır eylemlerini sürdüren aileler arasına, Şefik Mutlu da katıldı. 1999 yılında çobanlık yaptığı sırada dağa çıkarılan oğlu için eyleme katılan baba Şefik Mutlu, 23 yıldır haber alamadığı ve 37 yaşında olduğunu söylediği oğlunun dönüp gelmesi için teslim ol çağrısında bulundu.

Evlat nöbetindeki annelerden Ayten Koçhan ise "Biz sadece çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı bize versinler. Yeter anneler ağladı. Oğlum Ersin, eğer beni duyuyorsan, görüyorsan yavrum bizi düşünmüyorsan kızını düşün ve kızın şu anda perişan bir halde. Kızın Hira için gel, teslim ol yavrum" dedi.