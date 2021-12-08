Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı - Haberler
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Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı

Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı
Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı, 23'e yükseldi.

MUŞ (DHA) - MUŞ'ta, çocuklarının terör örgütü Pkk tarafından kaçırıldığı gerekçesiyle HDP il binası önünde eylem yapan aile sayısı, 23'e yükseldi. Bu hafta eyleme katılan Ayhan Karakaya ile İsmail Artan, kardeşlerine teslim olmaları çağrısında bulundu.

Muş'ta HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti, 34'üncü haftada da devam etti. Karakaya ve Artan ailelerinin de katılımıyla bu hafta nöbet tutan aile sayısı, 23 oldu. 5 yıllık evliyken, 2014'te İstanbul'dan kaçırılan kız kardeşi Gülizar için eyleme katılan Ayhan Karakaya, kardeşine teslim olması çağrısında bulundu. Karakaya, "Kardeşim 2014 yılında kandırılarak, dağa çıkarılmıştır. Kardeşime buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Dönüp, geri gelsin. Buradaki eyleme katılarak, annelerin yanında yer aldım. Ben de onlar gibi bekliyorum. İnşallah kardeşim sesimi duyar ve geri gelir" diye konuştu.İzmir'de, 2014 yılında, üniversite öğrenimini sürdürdüğü sırada kaçırılan Haydar için eyleme katılan İsmail Artan ise ailece bir an önce kardeşine kavuşmanın hayalini kurduklarını belirtti. Artan, "2014 yılında İzmir Kuşadası'nda kardeşim üniversite okurken, kandırılarak dağa kaçırıldı. Ben de burada eyleme katılarak, annelerin yanında yer aldım. Kardeşim gelene kadar bu eyleme katılmaya devam edeceğim. Kardeşimin en kısa zamanda gelip teslim olmasını istiyorum" dedi.


Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı

Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı

Muş'taki evlat nöbetinde aile sayısı 23'e çıktı

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Demirören Haber Ajansı / Muhammed Sami Maral - Son Dakika Haberleri

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