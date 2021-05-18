Muş'taki çiftçiler kuraklık endişesi yaşıyor
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Muş'taki çiftçiler kuraklık endişesi yaşıyor

Muş'taki çiftçiler kuraklık endişesi yaşıyor
Anadolu Ajansı / Veysel Eşin - Haberler | Güncel

Havaların ısınmaya başladığı Muş'ta çiftçiler, yağışlarının yeterli olmamasından dolayı kuraklık endişesi yaşıyor.

Havaların ısınmaya başladığı Muş'ta çiftçiler, yağışlarının yeterli olmamasından dolayı kuraklık endişesi yaşıyor.

Muş Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Başkanı Tahsin Kılıç, kentte yaklaşık 3 milyon 570 bin dekar ekilebilir tarım arazisinin bulunduğunu belirtti.

İl merkezi ve ilçelerde yeterli yağış olmaması durumunda ekilen ürünlerden istenilen verimin alınamayacağı uyarısında bulunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Muş Ovası'nda ilk kez nisan ayında çiftçi sulama yöntemiyle ürün sulamaya başladı. Geçen yıl bu mevsimde Malazgirt'te aşırı yağış ve dolu nedeniyle birçok bölgemizde şeker pancarı, buğday ve arpa ekimi yapılamaz iken ekili birçok arazimizde de ürün kaybı yaşamıştık. Bu yıl ise yaşanan kuraklıktan dolayı arpa, buğday ve hububat ürünlerinde yüzde 80 verim kaybı yaşayabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin

Erdoğan: 'Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir.'
Erdoğan: "Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin Ziraat Bankasına veya Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları ertelenecektir."
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