Muş'taki çiftçiler kuraklık endişesi yaşıyor

Havaların ısınmaya başladığı Muş'ta çiftçiler, yağışlarının yeterli olmamasından dolayı kuraklık endişesi yaşıyor.

Havaların ısınmaya başladığı Muş'ta çiftçiler, yağışlarının yeterli olmamasından dolayı kuraklık endişesi yaşıyor.

Muş Ziraat Odası Koordinasyon Kurulu Başkanı Tahsin Kılıç, kentte yaklaşık 3 milyon 570 bin dekar ekilebilir tarım arazisinin bulunduğunu belirtti.

İl merkezi ve ilçelerde yeterli yağış olmaması durumunda ekilen ürünlerden istenilen verimin alınamayacağı uyarısında bulunan Kılıç, şunları kaydetti:

"Muş Ovası'nda ilk kez nisan ayında çiftçi sulama yöntemiyle ürün sulamaya başladı. Geçen yıl bu mevsimde Malazgirt'te aşırı yağış ve dolu nedeniyle birçok bölgemizde şeker pancarı, buğday ve arpa ekimi yapılamaz iken ekili birçok arazimizde de ürün kaybı yaşamıştık. Bu yıl ise yaşanan kuraklıktan dolayı arpa, buğday ve hububat ürünlerinde yüzde 80 verim kaybı yaşayabiliriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Eşin