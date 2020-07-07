Muş'taki 217 yaylada 1 milyon 384 bin küçükbaş hayvan otlatılıyor
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Muş'taki 217 yaylada 1 milyon 384 bin küçükbaş hayvan otlatılıyor

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kentteki yaylalarda 1 milyon 384 bin küçükbaş hayvanın otlatıldığını, yılda yaklaşık 60 bin ton süt ve 2 bin ton yün üretimiyle ekonomiye 550 milyon lira katkı sağlandığını söyledi.

07.07.2020 14:29 | Son Güncelleme: 07.07.2020 14:55

Muş Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aydın, kentteki yaylalarda 1 milyon 384 bin küçükbaş hayvanın otlatıldığını, yılda yaklaşık 60 bin ton süt ve 2 bin ton yün üretimiyle ekonomiye 550 milyon lira katkı sağlandığını söyledi.

İl merkezine 35 kilometre uzaklıktaki Ekindüzü köyüne giden Aydın, 2 bin 500 rakımlı yaylada konaklayan besicilerle bir araya geldi.

Hayvan sahiplerinin sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde 3,5 milyon dönüm mera ve 217 yayla bulunduğunu belirtti.

Bölgede huzur ve güven ortamının sağlamasıyla hayvancılığın canlandığını, yaylaların dolduğunu vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Çiftçilerimiz, her yıl mayıs ayında yaylalara çıkıyor. İlimizdeki 217 yaylada 1 milyon 84 bin küçükbaş hayvan otlatılıyor. Sadece bizim değil, ilkbahar aylarında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Siirt ve Batman gibi sıcak illerden getirilen 300 bin civarındaki küçükbaş hayvan da burada otlatılıyor. Vatandaşlarımız burada huzur ve güven içinde sütünü, yününü, peynirini ve tereyağını üretiyor. Yayla süresince 2 bin ton yün ve 60 bin ton civarında koyun ile keçi sütü üretiliyor. Yaylalarda üretilen ürün ilimize yaklaşık 550 milyon lira ekonomik katkı sağlamaktadır. Bakanlığımız da besicilerimize koyun başına 25 lira destek veriyor."

Hayvanlarını otlatan ve süt sağan kadınlar da Aydın'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, yaşadıkları sıkıntıların çözümü konusunda destek istedi.

Muş'taki 217 yaylada 1 milyon 384 bin küçükbaş hayvan otlatılıyor

Kaynak: AA

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