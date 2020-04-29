Muş'ta Ziyaret köyü karantinaya alındı MUŞ'ta, Ziyaret köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

MUŞ'ta, Ziyaret köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Covid-19 testi pozitif çıkan vaka olması ve köy içi temasın çok yoğun olduğunun anlaşılması nedeniyle Ziyaret köyü, Muş İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile 14 gün karantina altına alınmıştır" denildi.Muş'ta geçen mart ayında da merkeze bağlı Karaağaçlı beldesi ile Yazla, Alagül, Güneyik, Yazbaşı, Demirkapı ve İyikomşu köyleri karantinaya alındı. Bu yerlerdeki karantina uygulaması, 14 günün sonunda kaldırıldı.

Kaynak: DHA