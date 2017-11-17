Muş'ta Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Muş'ta meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgilere göre kaza, Karayolları Kavşağı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 55 UJP 73 plakalı otomobil, önünde seyreden Muhtesim T. yönetimindeki 49 AF 001 plakalı araca çarptıktan sonra park halindeki özel bir beyaz eşya servisine ait kamyonete çarptı. Kazada araçlarda bulunan Mehmet Ali S., Serdal T. ve İbrahim Ş. yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - MUŞ