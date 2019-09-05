Muş'ta zehirlenme şüphesi, 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

05.09.2019 15:59

MUŞ'ta 30 Ağustos günü zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir çocuk öldü, anne ve 3 çocuğun ise tedavisi sürüyor. AFAD ekipleri, zehirlenme şüphesinin olduğu evde gaz ve radyasyon ölçümü yaptı.

Olay merkeze bağlı Dumlusu Köyü'nde yaşayan Aykan ailesinin evinde meydana geldi. Anne Seher Aykan ile çocukları Özlem (3), Resul (11), Elif (5) ve kuzenleri Bilal Aykan (6) rahatsızlandı. Aile, gaz zehirlenme şüphesiyle Muş, Van ve Elazığ Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Elazığ'da tedavi gören Özlem Aykan dün gece hayatını kaybetti. Aykan Dumlusu köyünde toprağa verildi. Bilal Aykan'ın Elazığ Araştırma, anne Seher'in Van, diğer çocuklar Resul ve Elif'in ise Erzurum Araştırma Hastanesi'nde tedavileri sürüyor.

AFAD GAZ ÖLÇÜMÜ YAPTI

Muş İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Dumlusu Köyü'nde zehirlenmenin yaşandığı evde incelemeler yaptı. AFAD ekipleri özel giysileri giyerek evde zehirleyici, parlayıcı, patlayıcı gaz ve radyasyon ölçümü gerçekleştirdi. Yapılan ölçümlerde herhangi bir bulguya rastlanmadı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ailenin tükettiği gıda ve bahçede ki ürünlerden numuneler aldı.

AMCA METİN AYKAN: TARIM İLACINDAN ŞÜPHELENİYORUZ

Ölen küçük kızın amcası Metin Aykan, tarım ilacından şüphelendiklerini söyledi. Aykan, "Bize gaz zehirlenmesi dendi ama o yönde bir bulguya rastlanılmadı. Elazığ Araştırma Hastanesi'nde doktorlar tarım ilacından şüphelendiğini bildirdi. Orada vefat eden yeğenim Özlem Aykan'ı defnettik. lgililerin acilen buna müdahale etmesi lazım yoksa bir aile yok olacak" dedi.

Muş Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri aldıkları numuneleri incelemek üzere laboratuvarlara gönderdi.

Görüntü Dökümü

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-Köyden görüntü ve detay

-Evden görüntü ve detaylar

-Evden yakın detaylar

-Ekipler ve detay

-AFAD ekiplerinin özel giysilerle ev içinde ölçüm yapması ve detaylar

-İncelemelerden detaylar

-Alınan numuneler ve detaylar

-Ekiplerin çalışmalarından detay

-Numunelerin araca bindirilmesi ve detaylar

-Hayatını Kaybeden kız çocuğunun amcası Metin Aykan Röp.

(Süre: 03.49 Boyut: 426 MB)

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Kaynak: DHA