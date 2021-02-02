Muş'ta zabıta ekipleri iş yerlerinde fahiş fiyat denetimi yaptı
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Muş'ta zabıta ekipleri iş yerlerinde fahiş fiyat denetimi yaptı

02.02.2021 10:27 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:30
Muş'ta zabıta ekipleri iş yerlerinde fahiş fiyat denetimi yaptı

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı.

Muş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki iş yerlerinde fiyat denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri, ürünlerin fiyatlarında artış yaparak haksız kazanç elde edilmesini engellemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya'nın talimatı üzerine çalışmalarını yürüten ekipler, firma ve marketlerde ürünlerin fiyatını ve yerli ürünlerde logo olup olmadığını da kontrol etti.

Ürünlerde yüksek oranlarda fiyat artışı yaptığı tespit edilen ve kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Başkan Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, haksız kazanç elde etmek için çeşitli ürünlerde fiyat artışı yapmak isteyenlere fırsat vermediklerini söyledi.

Zabıta ekiplerinin ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarına devam ettiğini belirten Asya, şunları kaydetti:

"İşletmeler belirli aralıklar denetleniyor. Ekiplerimiz fiyat etiketlerinin yanı sıra yerli ürünlerdeki logoları da kontrol ediyor. Ürünlere fahiş fiyatlarla satan veya yerli ürün logosu kullanmayan işletmelere gerekli cezai işlemler yapılacak. Esnaflarımızın bu hassasiyetleri göz önünde bulundurması gerekiyor."

Asya, Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Tüketici Hakları biriminin de aktif olarak faaliyetlerini yürüttüğünü, vatandaşların mağduriyetlerine çözüm üretmek adına ilgili kurumlarla koordineli çalıştığını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

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